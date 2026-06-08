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Топурия: я ещё не достиг своего пика

Топурия: я ещё не достиг своего пика
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия считает, что пока не вышел на пик карьеры.

«Учитывая мой путь, очевидно, это лучший момент в моей жизни, но я не думаю, что достиг своего пика. И верю, что Илия Топурия всё ещё может стать лучше, этого пока не произошло. Есть вещи, которые заставлять меня продолжать становиться лучшей версией себя», — приводит слова Топурии Eurosport.

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Напомним, 15 июня на турнире в Белом доме в США Топурия проведёт защиту титула в лёгком весе (до 70 кг) с американцем Джастином Гэтжи. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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