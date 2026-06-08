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Брендан Аллен назвал желаемых соперников после победы над Шахбазяном

Брендан Аллен назвал желаемых соперников после победы над Шахбазяном
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Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Брендан Аллен назвал приоритетных соперников после победы в поединке с соотечественником Эменом Шахбазяном, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 278.

UFC 2026. UFC Fight Night 278, Лас-Вегас, США
Брендан Аллен (W) — Эдмен Шахбазян
07 июня 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Брендан Аллен
Окончено
UD
Эдмен Шахбазян

«Что дальше? Кто знает… Дайте мне подраться с Нассурдином [Имавовым]. Если же он хочет посидеть на скамейке запасных и дождаться титульника, хорошо, это его дело, но тогда дайте мне победителя боя Камару Усмана и Дрикуса дю Плесси. Хочется подраться снова в октябре или в худшем случае в ноябре», — сказал Аллен на пресс-конференции.

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