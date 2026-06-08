Деметриус Джонсон: остаться чемпионом UFC намного тяжелее, чем им стать

Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон высказался о конкуренции на элитном уровне.

«Тяжелее оставаться чемпионом. Почему? Потому все наблюдают за вами. Вы обязаны постоянно развиваться, хотя мне не нравится, когда говорят: «Оу, на твоей спине появилась мишень». Остаться чемпионом намного тяжелее, чем им стать.

У вас может быть лёгкая дорога к титулу, не так ли? Вы можете быть любимчиком. Хотя посмотрите на Мераба Двалишвили, он выиграл шесть или семь боёв подряд, прежде чем получить бой за титул. Что это, чёрт возьми? Такого не должно быть» — сказал Джонсон в интервью Жоржу Сен-Пьеру.

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