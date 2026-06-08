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Олег Тактаров объяснил, почему Волков не подерётся за титул UFC

Олег Тактаров объяснил, почему Волков не подерётся за титул UFC
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Бывший боец UFC Олег Тактаров считает, что второй номер рейтинга организации в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков не сможет стать претендентом на чемпионский титул.

«Кто подерётся за пояс c победителем боя между Ганом и Перейрой? Будут искать медийного соперника — это точно. А Волкову не хватает медийности, увы», — приводит слова Тактарова «Советский спорт».

Александру Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и пять поражений.

Ранее Сергей Павлович высказался о возможности реванша с Волковым.

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