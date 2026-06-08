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Россиянка Савичева выступит на турнире PFL в июле, есть соперница

Россиянка Савичева выступит на турнире PFL в июле, есть соперница
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Американский бойцовский промоушен PFL анонсировал поединок турнира, который состоится 19 июля в Остине, США.

Боец женского минимального веса (до 52 кг) россиянка Александра Савичева встретится с мексиканской Андреа Васкес.

Александре Савичевой 28 лет. Россиянка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2022 году. Имеет опыт выступлений в промоушенах ONE Championship и RCC. Всего на её счету шесть побед и два поражения.

Ранее стало известно о следующем поединке чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Усмана Нурмагомедова.

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