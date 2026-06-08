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Деметриус Джонсон назвал любимых действующих бойцов UFC

Деметриус Джонсон назвал любимых действующих бойцов UFC
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Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон перечислил любимых действующих бойцов организации.

«Мне нравится смотреть Илию Топурию, он завораживает, у него высокий IQ. Великолепный борец, великолепный боксёр. Когда он касается вас, отправляет спать. Адесанья, мне нравится смотреть его… Кто ещё? Макс [Холлоуэй], мне он нравится, мне нравится Джастин Гэтжи, нравится Том Аспиналл, нравится Чарльз Оливейра. Арман Царукян, это настоящий образец», — сказал Джонсон в интервью Жоржу Сен-Пьеру.

Ранее Джонсон дал категоричный прогноз на бой Топурия — Гэтжи.

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