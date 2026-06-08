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«Нужен подход Хабиба». Комментатор UFC дал совет Чимаеву после поражения

«Нужен подход Хабиба». Комментатор UFC дал совет Чимаеву после поражения
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Комментатор UFC Джон Аник считает, что экс-чемпиону в среднем весе (до 84 кг) россиянину Хамзату Чимаеву нужно изменить подготовку к боям после поражения.

«У Хабиба был следующий подход – в бою может произойти всё что угодно. И именно такой подход нужен, если хотите победить. Если получится финишировать, отлично, ему нужно драться с этим парнем [Стриклендом] как с Дрикусом дю Плесси.

Похоже, что Хамзат потратил слишком много сил перед боем, эмоциональных сил, хотя, конечно, он всё наэлектризовывает, вот почему его любят в спорте. Та же Валентина Шевченко бережёт каждую частичку энергии перед боем. Если бы я был в команде Чимаева, следил бы за каждой мелочью, чтобы иметь максимум сил в ночь боя», — сказал Аник в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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