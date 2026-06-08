Азизян: Павлович не будет бегать за Волковым в реванше

Основатель зала Gor MMA Гор Азизян высказался о перспективах российского бойца тяжёлого веса (до 120 кг) Сергея Павловича после победы в поединке с бразильцем Таллисоном Тейшейрой, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 277 в Макао, Китай.

«Сергей не думает, чтобы закрыть поражение от Александра Волкова. Если будут шумные поединки, думаю, Павлович примет эти противостояния. Победа над тем же Джошем Хокитом будет очень шумной для Сергея. Если Павловичу не с кем будет драться, полагаю, UFC подтолкнёт Хокита к бою с Сергеем. Павлович каждую тренировку проводит работу над ошибками. В возможном реванше с Волковым Павлович будет прагматичнее, не будет бегать за Александром, не даст работать на отходах», – приводит слова Азизяна MMA.Metaratings.ru.