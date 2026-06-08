Артём Сусленков сразится с Джо Джойсом на турнире IBA.PRO 19 в Москве

Российский боксёр супертяжёлого веса Артём Сусленков (14-0, 9 KO) выступит на турнире IBA.PRO 19, который состоится 11 июля в Москве. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Соперником Сусленкова станет серебряный призёр Олимпиады — 2016 и бывший временный чемпион WBO британец Джо Джойс (16-4, 15 KO).

Артёму Сусленкову 30 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Все бои, за исключением одного, провёл на территории России.

Джо Джойсу 40 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. В его активе победы над чемпионами мира Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.