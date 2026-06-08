Россиянин Эльнур Самедов проведёт бой за звание чемпиона мира

Российский боксёр второго полулёгкого веса (до 59 кг) Эльнур Самедов (22-1, 11 KO) стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Об этом сообщила промоутерская компания RCC.

Согласно постановлению WBA, Самедов должен провести поединок с действующим чемпионом ирландцем Энтони Какаче (25-1, 9 KO).

Эльнуру Самедову 32 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, все бои провёл на территории СНГ.

Энтони Какаче 37 лет. Ирландец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году. В 2024 году стал чемпионом мира во втором полулёгком весе, в 2026-м – двукратным чемпионом мира.