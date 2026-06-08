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Дана Уайт раскрыл, какой большой бой должен был пройти на турнире UFC в Белом доме

Дана Уайт раскрыл, какой большой бой должен был пройти на турнире UFC в Белом доме
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Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что на турнире UFC White House — Freedom 250 должен был состояться бой между действующим обладателем чемпионского титула UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и бразильцем Алексом Перейрой.

«Это был бы отличный бой. Очевидно, что это многое бы значило в тяжёлом весе. Если бы Том был в форме, то мы увидели бы бой Аспиналл — Перейра? 100%. Это было бы круто, но есть вещи, с которыми приходится считаться. Когда ты занимаешься матчмейкингом поединков, то учитываешь время и прочие факторы, как жизнь и здоровье каждого бойца. [Если бы Аспиналл не был травмирован, то соперником Перейры] Был бы Том», — сказал Уайт в интервью TNT Sports.

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