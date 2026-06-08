«Мне не нравится эта система». Джо Роган призвал реформировать UFC

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил уверенность в том, что в лиге необходимо отменить послематчевые бонусы за победу в боях.

«Если я как комментатор ошибусь, то все скажут: «О, Джо — идиот». Это ничего не значит. Никто не теряет деньги. Кто-то может потерять половину своего гонорара [если судьи допустят ошибку], чего, кстати, я терпеть не могу. Мне не нравится вся эта система бонусов за победу. Все пытаются победить. Я этого не выношу. Ты профессиональный боец. Ты должен получать деньги за участие в боях, вот и всё. Это не должно зависеть от того, кто победил. Это должно зависеть от того, что ты вышел на бой, выложился по полной и пытаешься победить. Никто не хочет проиграть», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.