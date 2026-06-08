Усман Нурмагомедов: дайте мне пару лет, и я стану величайшим российским бойцом ММА

Непобеждённый 28-летний действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов объяснил, каким образом сможет стать величайшим российским бойцом смешанных единоборств.

«Дайте мне ещё несколько лет, и я добьюсь своего. Сначала мне нужно провести ещё несколько защит титула, ещё пару поединков и завоевать ещё несколько поясов», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Усман имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 21 победу, из которых 15 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся.