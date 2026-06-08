Уайт: если Топурия продолжит в том же духе, то можно обсуждать его статус величайшего

Президент UFC Дана Уайт выразил уверенность в том, что непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия сможет претендовать на звание одного из величайших бойцов в истории ММА, если продолжит выступать настолько же доминирующе и убедительно.

«Илия Топурия ещё молод, ему ещё многого предстоит достичь. Если этот парень продолжит в том же духе, можно будет начать говорить о его статусе величайшего бойца ММА в истории», — сказал Уайт в интервью порталу TNT Sports.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.