Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мне 38 лет. Я должен драться». Перейра заявил, что не собирается ждать боя с Аспиналлом

«Мне 38 лет. Я должен драться». Перейра заявил, что не собирается ждать боя с Аспиналлом
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра сообщил, что не планирует ждать поединка против 33-летнего действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла, если удастся победить француза Сириля Гана в бою за звание временного чемпиона UFC в категории до 120 кг. Их поединок станет соглавным событием турнира UFC White House — Freedom 250 и пройдёт 15 июня.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

«Не думаю, что Том будет скоро готов. Мне кажется, что он вообще не тренируется. Я хочу подраться с кем-нибудь как можно скорее. Мне 38 лет, я не могу терять время, мне нужно драться», — приводит слова Перейры аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Материалы по теме
UFC в Белом доме: Топурия защищает пояс, у Гэтжи последняя попытка стать чемпионом. LIVE
Live
UFC в Белом доме: Топурия защищает пояс, у Гэтжи последняя попытка стать чемпионом. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android