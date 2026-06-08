«Мне 38 лет. Я должен драться». Перейра заявил, что не собирается ждать боя с Аспиналлом

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра сообщил, что не планирует ждать поединка против 33-летнего действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла, если удастся победить француза Сириля Гана в бою за звание временного чемпиона UFC в категории до 120 кг. Их поединок станет соглавным событием турнира UFC White House — Freedom 250 и пройдёт 15 июня.

«Не думаю, что Том будет скоро готов. Мне кажется, что он вообще не тренируется. Я хочу подраться с кем-нибудь как можно скорее. Мне 38 лет, я не могу терять время, мне нужно драться», — приводит слова Перейры аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.