«Уложу тебя спать». Топурия пообещал нокаутировать Гэтжи в течение первых двух минут боя

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия отреагировал на слова временного чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гэтжи, который ранее высказался о его разводе.

«На самом деле я считал его отличным парнем, но, раз уж он перешёл личную черту, уважения от меня он может не ждать… Мне нужно всего две минуты в октагоне с тобой. И я уложу тебя спать на глазах у всей твоей семьи, твоей страны — на глазах у всех», — приводит слова Топурии аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.