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Анонсирован турнир UFC в Париже

Анонсирован турнир UFC в Париже
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5 сентября 2026 года пройдёт турнир по смешанным единоборствам промоушена UFC (Ultimate Fighting Championship) в Париже (Франция). Об этом сообщает пресс-служба североамериканской организации.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, турнир UFC в Париже традиционно проходит в сентябре начиная с 2022 года. В минувшем году турнир UFC Fight Night 258 во Франции прошёл 6 сентября. Тогда в главном событии вечера состоялся поединок между французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым и бразильцем Кайо Борральо в лимите среднего веса. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Имавова единогласным решением судей. Для Нассурдина эта победа стала пятой подряд.

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