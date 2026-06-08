Гэтжи раскрыл, кем стал бы, если бы не выбрал путь бойца ММА

Временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории американец Джастин Гэтжи рассказал, что выбрал бы карьеру военного, если бы не стал бойцом смешанных единоборств.

«Для меня очень важно выступать перед военными. Многие члены моей семьи служили в армии. У меня не было такой возможности, но в другой жизни я бы точно пошёл в армию», — приводит слова Гэтжи аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Напомним, Джастину 37 лет. В рекорде американского бойца 27 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и пять поражений. Гэтжи дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2011 году.