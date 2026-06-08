Топурия объяснил, почему является легендой ММА

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия поделился мыслями насчёт своего места в смешанных единоборствах.

«Я нокаутировал Александра Волкановски, Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейру, легенд спорта, которые однозначно попадут в Зал славы. Какой забег, вау! И теперь вишенка на торте — я нокаутирую Джастина Гэтжи в Белом доме. Именно такие вещи отличают легенд и просто чемпионов мира», — сказал Топурия в интервью пресс-службе UFC.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.