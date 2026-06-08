Сириль Ган рассказал, что случайно нанёс тычок в глаз Тому Аспиналлу

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган (13-2-0-1) рассказал, как он нанёс тычок в глаз действующему обладателю титула UFC в категории до 120 кг англичанину Тому Аспиналлу (15-3-0-1) во время поединка, который стал главным событием турнира UFC 321. Бой состоялся 25 октября 2025 года в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан не состоявшимся из-за неспособности Тома продолжить бой.

«К сожалению, я допустил ошибку, когда решил бить мидл-кик. Он попытался уйти в сторону, а я оказался близок к нему. После попытался толкнуть его, и первое, с чем соприкоснулась моя рука, было его лицо. К сожалению, своими пальцами я попал в его глаз», — приводит слова Гана аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.