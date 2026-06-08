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Непобеждённый легковес из команды Хабиба проведёт следующий бой на турнире PFL в Нью-Йорке

Непобеждённый легковес из команды Хабиба проведёт следующий бой на турнире PFL в Нью-Йорке
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Непобеждённый 10-й номер рейтинга PFL в лёгком весе россиянин Амру Магомедов проведёт следующий поединок против 31-летнего представителя Кубы Анхеля Альвареса на турнире PFL, который пройдёт 31 июля в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Фото: Пресс-служба PFL

Напомним, Амру 27 лет. В своём профессиональном рекорде в ММА российский боец имеет девять побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профессионала Амру Магомедов дебютировал в марте 2017 года. Является воспитанником школы им. А. Нурмагомедова, а также спарринг-партнёром Ислама Махачева и Усмана Нурмагомедова.

Анхель в качестве профи дебютировал в декабре 2020 года. Альварес имеет в своём рекорде 11 побед, из которых четыре были одержаны досрочно, и два поражения.

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