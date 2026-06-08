«Можем сделать, когда они захотят». В команде Бенавидеса согласились на бой с Бетербиевым

Хосе Бенавидес-старший, являющийся отцом и тренером непобеждённого чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе американца мексиканского происхождения Дэвида Бенавидеса, выразил согласие на проведение поединка своего сына с экс абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе россиянином Артуром Бетербиевым.

«Нет нужды в словесных перепалках. Давайте организуем бой. Мы уважаем Бетербиева. Он отличный боец, но мы отдаём предпочтение Биволу, потому что Дмитрий побил Канело, Рамиреса. Победа над ним даст Дэвиду шанс стать абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, но Бетербиев — более опасный боец. Мы бы с удовольствием сразились с ним в следующий раз. Мы можем организовать это, когда они захотят», — приводит слова Бенавидеса журнал The Ring.