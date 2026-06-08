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Илия Топурия упрекнул Гэтжи за то, что тот нелестно высказался о его бывшем браке

Илия Топурия упрекнул Гэтжи за то, что тот нелестно высказался о его бывшем браке
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Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия упрекнул временного чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гэтжи за высказывания о его разводе.

«Джастин пересёк черту. То, что случилось между мной и моей бывшей женой — это наше дело. Может, мы и не вместе теперь, но она все ещё мать моей дочери. Обращение ко всем, кто оскорбляет её или говорит о том, в чём не разбирается — проявите немного уважения. Вам необязательно уважать наши отношения, но уважать чью-то мать — это должно быть базовым кодексом в жизни любого человека. Будьте лучше», — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.

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