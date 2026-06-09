Топурия заявил, что его не волнует разница в габаритах в возможном бою с Махачевым

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия заявил, что его не волнует разница в габаритах в возможном бою с 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

«Если я иду по улице и мне кто-то что-то сказал — или тому, кто идёт со мной, — я не буду спрашивать, сколько этот парень весит, какого он роста и всё такое. Я просто скажу: «Давай, чёрт возьми, дерись». Ислам крупный парень, и весит он немного больше меня, но какая разница? Давай, чёрт возьми, дерись», — приводит слова Топурии аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.