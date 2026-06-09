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Непобеждённый чемпион UFC выразил надежду на возвращение Моуринью в ФК «Реал»

Непобеждённый чемпион UFC выразил надежду на возвращение Моуринью в ФК «Реал»
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Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия выразил надежду на то, что авторитетный португальский специалист Жозе Моуринью в скором времени действительно станет главным тренером мадридского футбольного клуба «Реал».

«Я бы с удовольствием хотел, чтобы Моуринью вернулся в «Реал». Мне нравится его характер. С ним так весело. Смог бы он вновь привести «Реал» к победе в Лиге чемпионов? Сложно сказать, поскольку мы и не уходили, но да, это было бы здорово», — сказал Топурия в интервью CBS Sports.

Моуринью уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. По итогам прошлого сезона «сливочные» не завоевали ни одного трофея.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

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