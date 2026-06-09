Илия Топурия — Джастин Гэтжи: кто победит, опрос пользователей «Чемпионата»

В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится вечер единоборств UFC White House — Freedom 250. В главном бою вечера Илия Топурия встретится с обладателем временного титула Джастином Гэтжи за чемпионский пояс в лёгком весе.

Начало боя Топурия — Гэтжи запланировано на 6:00 мск. «Чемпионат» предлагает пройти опрос — кто победит в данном поединке.

Топурия дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

В рекорде Гэтжи 27 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и пять поражений. Гэтжи дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2011 году.