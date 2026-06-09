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Пётр Ян назвал лучшего бойца UFC

Пётр Ян назвал лучшего бойца UFC
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Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян назвал, по его мнению, лучшего бойца организации.

«Если же всех уравнять в одну весовую категорию — выбрал бы Махачева», — написал Ян в социальных сетях.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC (топ-10):

1. Ислам Махачев (Россия);
2. Илия Топурия (Грузия);
3. Алекс Волкановски (Австралия);
4. Алекс Перейра (Бразилия);
5. Пётр Ян (Россия);
6. Том Аспиналл (Великобритания);
7. Мераб Двалишвили (Грузия);
8. Шон Стрикленд (США);
9. Джошуа Ван (США);
10. Хамзат Чимаев (ОАЭ).

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