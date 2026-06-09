Илия Топурия — Джастин Гейджи: когда бой, дата и время боя, где смотреть

15 июня в Вашингтоне, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250. В главном бою чемпион в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия проведёт защиту с американцем Джастином Гейджи.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало боя – около 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Джастину Гейджи 37 лет. Американский боец выступает в UFC с 2017 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и пять поражений.