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Главная Бокс/ММА Новости

В команде Гуськова назвали приоритетных соперников для следующего боя в UFC

В команде Гуськова назвали приоритетных соперников для следующего боя в UFC
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Гор Азизян, основатель бойцовского клуба Gor MMA, высказался о следующем выступлении узбекистанского бойца полутяжёлого веса (до 93 кг) Богдана Гуськова в UFC.

«В первую очередь, наша цель – Ян Блахович. Если не он, то хотя бы боец с именем. Доминик Рейес тоже хороший вариант. Иво Бараньевски… Мы хотим попасть в топ-5, драться с этим парнем нам невыгодно. Этот бой не даст ничего. Нам есть к чему стремиться. Доминик Рейес, Джамал Хилл, Ян Блахович – хорошие варианты», – приводит слова Азизяна издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Гуськов может выступить в августе.

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Источник: Богдан Гуськов выступит на турнире UFC в августе

Гуськов с пакетом попкорна после боя с Блаховичем

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