Турнир UFC в Белом доме: дата и время, во сколько начало, где смотреть

15 июня в Вашингтоне, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250.

В главном бою мероприятия чемпион в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия проведёт защиту с американцем Джастином Гэтжи.

В соглавном событии француз Сириль Ган и бразилец Алекс Перейра сразятся за временный титул в тяжёлом весе (до 120 кг).

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало – в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Тренировка Илии Топурии перед боем с Джастином Нейджи в Белом доме