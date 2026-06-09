Турнир UFC в Белом доме: дата и время, во сколько начало, где смотреть
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15 июня в Вашингтоне, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250.
В главном бою мероприятия чемпион в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия проведёт защиту с американцем Джастином Гэтжи.
UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи
В соглавном событии француз Сириль Ган и бразилец Алекс Перейра сразятся за временный титул в тяжёлом весе (до 120 кг).
UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган
Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало – в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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