«Намеренно набрал вес». Брат Топурии рассказал, как помогал ему готовиться к бою с Гэтжи

Александр Топурия, старший брат чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузина Илии Топурии, рассказал, как помогал ему готовиться к поединку с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 15 июня на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме, США.

«Одна из особенностей подготовки с Илией заключалась в том, что я намеренно набрал вес, чтобы справляться с его габаритами и избежать травм. После его боя начну постепенно сбрасывать вес», — приводит слова Топурии пресс-служба UFC.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира UFC в Белом доме, США.

Тренировка чемпиона UFC Илии Топурии перед боем в Белом доме