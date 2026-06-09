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«Намеренно набрал вес». Брат Топурии рассказал, как помогал ему готовиться к бою с Гэтжи

«Намеренно набрал вес». Брат Топурии рассказал, как помогал ему готовиться к бою с Гэтжи
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Александр Топурия, старший брат чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузина Илии Топурии, рассказал, как помогал ему готовиться к поединку с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 15 июня на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме, США.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Одна из особенностей подготовки с Илией заключалась в том, что я намеренно набрал вес, чтобы справляться с его габаритами и избежать травм. После его боя начну постепенно сбрасывать вес», — приводит слова Топурии пресс-служба UFC.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира UFC в Белом доме, США.

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Тренировка чемпиона UFC Илии Топурии перед боем в Белом доме

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