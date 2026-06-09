Габриэль Бонфим вошёл в топ-5 полусреднего веса UFC после победы над Мухаммадом

Обновился рейтинг бойцовского промоушена UFC в полусреднем весе (до 77 кг).
Бразилец Габриэль Бонфим, на турнире UFC Fight Night 278 победивший единогласным судейским решением бывшего чемпиона дивизиона американца Белала Мухаммада, поднялся на пятую строчку.
Рейтинг полусреднего веса UFC (топ-10):
Чемпион – Ислам Махачев (Россия);
1. Иан Гарри (Ирландия);
2. Карлос Пратес (Бразилия);
3. Майкл Моралес (Эквадор);
4. Джек Делла Маддалена (Австралия);
5. Габриэл Бонфим (Бразилия);
6. Шон Брэди (США);
7. Белал Мухаммад (США);
8. Леон Эдвардс (Великобритания);
9. Камару Усман (Нигерия);
10. Хоакин Бакли (США).