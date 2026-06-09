Глава PFL: хотим сохранить Усмана Нурмагомедова, но это должно быть финансово оправданно

Глава американского промоушена PFL Джон Мартин заявил о готовности продления контракта с действующим чемпионом лиги в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Усманом Нурмагомедовым.

«Пока не обсуждали новый контракт с Усманом, решив встретиться после его заключительного боя. Посмотрим, как завершится его следующий бой и захочет ли он остаться у нас. Мы бы очень хотели сохранить Усмана, однако это должно быть финансово оправданно», — сказал Мартин в интервью Home of Fight.

Напомним, 1 августа в Нью-Йорке (США) Нурмагомедов проведёт защиту против американца Арчи Колгана.

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