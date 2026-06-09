«Проучи его». Шон Стрикленд поддержал Топурию перед боем с Гейджи

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд поддержал обладателя титула в лёгком весе (до 70 кг) Илию Топурию перед боем с Джастином Гейджи, который состоится 15 июня на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме, США.

«Ты должен проучить Джастина Гейджи. Научи его быть мужиком», — написал Стрикленд в социальных сетях.

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулегком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг). Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения.