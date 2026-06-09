Дана Уайт отреагировал на заявления Стрикленда о запрете посещать турнир UFC в Белом доме

Генеральный директор UFC Дана Уайт отреагировал на заявление чемпиона организации американца Шона Стрикленда.

Напомним, ранее Стрикленд сообщил, что ему запретили посещать турнир UFC Freedom 250, который состоится 15 июня в Белом доме США.

«Стрикленд нигде не «забанен», болван. Держись подальше от интернета», — написал Уайт в социальных сетях, отвечая на вопрос подписчика.

Напомним, главном бою турнира UFC Freedom 250 чемпион в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия проведёт защиту с американцем Джастином Гейджи. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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