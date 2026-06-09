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Дана Уайт отреагировал на заявления Стрикленда о запрете посещать турнир UFC в Белом доме

Дана Уайт отреагировал на заявления Стрикленда о запрете посещать турнир UFC в Белом доме
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Генеральный директор UFC Дана Уайт отреагировал на заявление чемпиона организации американца Шона Стрикленда.

Напомним, ранее Стрикленд сообщил, что ему запретили посещать турнир UFC Freedom 250, который состоится 15 июня в Белом доме США.

«Стрикленд нигде не «забанен», болван. Держись подальше от интернета», — написал Уайт в социальных сетях, отвечая на вопрос подписчика.

Напомним, главном бою турнира UFC Freedom 250 чемпион в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия проведёт защиту с американцем Джастином Гейджи. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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