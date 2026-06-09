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Никита Крылов поделился ожиданиями от боя с Уиттакером на UFC 329

Никита Крылов поделился ожиданиями от боя с Уиттакером на UFC 329
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Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Никита Крылов прокомментировал анонс поединка с бывшим чемпионом организации австралийцем Робертом Уиттакером, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«Матчмейкеры думают, что получится филиал донецкой дискотеки, где точно кто-то упадёт. Уверен, команда Уиттакера и люди из UFC думают, что это могу быть я. И они получат нового героя в полутяжёлом весе», – написал Крылов в социальных сетях.

Никите Крылову 34 года. Россиянин выступал в UFC с 2013-го по 2016-й, после чего вернулся в 2018-м. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и девять поражений.

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