Эдди Альварес отреагировал на возвращение Конора Макгрегора в UFC

Экс-чемпион UFC американец Эдди Альварес прокомментировал новость о возвращении бывшего соперника и чемпиона организации в двух дивизионах ирландца Конора Макгрегора.

«Универсальный закон боёв гласит: нельзя отложить всё в сторону, а затем по желанию забрать. Если кто и может вернуться, так это Конор, но я считаю, что он слишком далеко ушёл от самого себя, чтобы вернуться в поединке против активного парня», — сказал Альварес в подкасте Full Send MMA.

Напомним, 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США, Макгрегор проведёт реванш с американцем Максом Холлоуэем.

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