Топурия: могу подтвердить, что Гейджи — идиот

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о своём сопернике американце Джастине Гейджи, поединок с которым состоится 15 июня на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме, США.

«У меня не было нехватки мотивации, чтобы нокаутировать его. Но у меня был другой подход, я немного больше его уважал, считал его нормальнее. Но он доказал… Что ж, могу подтвердить, что он идиот. У меня всегда было предчувствие, но я никогда не оказывался рядом с ним», — сказал Топурия в социальных сетях.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.

Яркие победы Илии Топурии