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Топурия: могу подтвердить, что Гейджи — идиот

Топурия: могу подтвердить, что Гейджи — идиот
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о своём сопернике американце Джастине Гейджи, поединок с которым состоится 15 июня на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме, США.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«У меня не было нехватки мотивации, чтобы нокаутировать его. Но у меня был другой подход, я немного больше его уважал, считал его нормальнее. Но он доказал… Что ж, могу подтвердить, что он идиот. У меня всегда было предчувствие, но я никогда не оказывался рядом с ним», — сказал Топурия в социальных сетях.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.

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