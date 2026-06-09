Диего Лопес оценил шансы Гейджи в бою с Топурией

Двукратный претендент на титул UFC бразилец Диего Лопес высказался о предстоящем чемпионском поединке в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме.

«Может ли Гейджи устроить апсет? Да, я так считаю. Это конкурентный бой. Я прочитал кое-что интересное в социальных сетях… Один парень написал: «Волкановски — великолепный соперник, он очень умён, но у него не было нокаутирующей мощи. Чарльз Оливейра имел мощь, но он не такой точный. Макс Холлоуэй — то же самое, парень не может нокаутировать людей одним ударом. Джастин Гейджи особенный, он может нокаутировать одним тяжёлым ударом». И я подумал: «Хорошо, а в этом есть смысл», — сказал Лопес в подкасте Ариэля Хельвани.