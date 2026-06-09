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Диего Лопес оценил шансы Гейджи в бою с Топурией

Диего Лопес оценил шансы Гейджи в бою с Топурией
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Двукратный претендент на титул UFC бразилец Диего Лопес высказался о предстоящем чемпионском поединке в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Может ли Гейджи устроить апсет? Да, я так считаю. Это конкурентный бой. Я прочитал кое-что интересное в социальных сетях… Один парень написал: «Волкановски — великолепный соперник, он очень умён, но у него не было нокаутирующей мощи. Чарльз Оливейра имел мощь, но он не такой точный. Макс Холлоуэй — то же самое, парень не может нокаутировать людей одним ударом. Джастин Гейджи особенный, он может нокаутировать одним тяжёлым ударом». И я подумал: «Хорошо, а в этом есть смысл», — сказал Лопес в подкасте Ариэля Хельвани.

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