«Мне это не нравится». Дастин Порье поставил под сомнение настрой Гейджи на бой с Топурией

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье высказался о предстоящем чемпионском поединке в лёгком дивизионе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме.

«Гейджи говорит, что ему всё равно, выиграет он или проиграет, и он просто хочет подраться… Очевидно, ты должен хотеть победить. Мне это не нравится», – сказал Дастин Порье в подкасте Deep Waters.

Ранее Порье дал прогноз на поединок между Алексом Перейрой и Сирилем Ганом.

Тренировка Илии Топурии перед боем с Джастином Гейджи на турнире UFC в Белом доме США: