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«Мне это не нравится». Дастин Порье поставил под сомнение настрой Гейджи на бой с Топурией

«Мне это не нравится». Дастин Порье поставил под сомнение настрой Гейджи на бой с Топурией
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Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье высказался о предстоящем чемпионском поединке в лёгком дивизионе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Гейджи говорит, что ему всё равно, выиграет он или проиграет, и он просто хочет подраться… Очевидно, ты должен хотеть победить. Мне это не нравится», – сказал Дастин Порье в подкасте Deep Waters.

Ранее Порье дал прогноз на поединок между Алексом Перейрой и Сирилем Ганом.

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