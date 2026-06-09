«Это будет лучший удар». Экс-чемпион UFC объяснил, как Гейджи может нокаутировать Топурию

Экс-чемпион UFC американец Эдди Альварес высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме.

«Я сказал Джастину: «Калф-кик — это то, что ты обязан использовать. И я также хотел бы, чтобы он бил ударом на удар Илии. Как только Илия начнёт [атаку], он также должен будет начать, если он хочет поймать его. Я считаю, что лучший удар пройдёт, если он поймает Илию в размене.

У Илии слишком хорошее видение для того, чтобы Джастин шёл вперёд. Я не думаю, что Джастин сможет пойти вперёд и поймать Илию. У Илии сумасшедшая концентрация, он постоянно следит за происходящим», — сказал Альварес в подкасте Full Send MMA.