Диего Лопес: в бою с Евлоевым ставлю на Волкановски. Он победит и завершит карьеру

Бразильский боец UFC Диего Лопес поделился прогнозом на возможный бой между Александром Волкановски и Мовсаром Евлоевым. По его словам, австралиец победит и после этого завершит карьеру.

«Сможет ли Мовсар победить Алекса? Сложный бой. Думаю, шанс есть. Но ставлю на Волкановски. Он победит и завершит карьеру. Волк всё ещё здесь, так что мне тяжело. Я никогда не желаю ничего плохого для человека, но сейчас я надеюсь, что он скоро уйдёт на пенсию», — приводит слова Лопеса Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 325 в январе, Лопес проиграл единогласным судейским решением в реванше с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски.