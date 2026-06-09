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«90%». Российский стример заявил о высокой вероятности совместного стрима с Макгрегором

«90%». Российский стример заявил о высокой вероятности совместного стрима с Макгрегором
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Популярный российский стример Вячеслав Леонтьев, известный под ником Бустер, рассказал о возможном совместном эфире с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«С Макгрегором, пацаны, очень большой шанс, что будет стрим во время американского тура. С ним уже не так сложно договориться. Да-да. 90%, что мы постримим», — сказал Бустер на прямой трансляции.

Макгрегор не проводил боёв по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года. Тогда на турнире UFC 264 ирландец уступил техническим нокаутом американцу Дастину Порье. 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США, Макгрегор проведёт реванш с американцем Максом Холлоуэем.

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