Холлоуэй: думаю, Макгрегор будет вести себя уважительно до определённого момента

Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй высказался о предстоящем реванше с экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Бой запланирован на 12 июля и станет главным событием турнира UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Многие говорят, что Макгрегор, возможно, не выйдет в октагон. Или он даже не тренируется. Но, судя по тому, что он публикует, он выглядит довольно целеустремлённым, и я думаю, что он настроен очень серьёзно. Полагаю, он действительно скучает по спорту и очень хочет вернуться в октагон, так что я рад этой возможности и с нетерпением жду 11 июля.

Думаю, Конор будет вести себя уважительно до определённого момента, однако у этого парня просто дар красноречия. Так что, если он начнёт болтать, в этом бою вы, возможно, увидите, как во мне пробудится настоящий парень из Вайанаэ [район на Гавайях]. Потому что не многие из вас знают, что я тоже люблю поболтать, просто не делаю этого слишком часто. Но если он хочет пойти по этому пути, я с удовольствием его поддержу», — сказал Холлоуэй в видео на своём YouTube-канале