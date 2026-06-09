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«Жалкие неудачники». Даррен Тилл раскритиковал Misfits Boxing за запрет посетить турнир

«Жалкие неудачники». Даррен Тилл раскритиковал Misfits Boxing за запрет посетить турнир
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Бывший боец UFC Даррен Тилл резко высказался в адрес своих бывших промоутеров из Misfits Boxing после того, как узнал, что ему запрещено посещать предстоящий турнир организации. Главным событием шоу станет поединок между бойцами Томми Фьюри и Эдди Холлом.

«Мне только что сообщили, что мне запрещено посещать турнир Misfits Boxing в эту субботу, где подерутся Эдди Холл и Томми Фьюри. Никогда в жизни не слышал и не видел ничего настолько, *****, нелепого.

Как мне объяснили, у Джона Фьюри есть пункт в контракте, подписанном ещё в июле, согласно которому я не имею права присутствовать на любом мероприятии, в котором участвует Томми Фьюри.

Сборище идиотов, если кому-то нужно было подтверждение. На этом турнире будет драться Мэтт Флойд, которого я хотел поддержать, а также Люк Невин. Кстати, я всё равно приду. Просто куплю случайный билет, надену кепку и очки, и посмотрим, что тогда будет.

Вы кучка трусов. Все до единого чёртовы трусы. Жалкие неудачники. Пердуны. Увидимся на трибунах. Буду сидеть там со своим билетом и в маскировке», — написал Тилл на своей странице в социальной сети Х.

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