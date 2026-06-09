«Действует хирургически точно». Экс-чемпион UFC сделал прогноз на бой Топурии с Гейджи

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился ожиданиями от поединка между действующим чемпионом в лёгком весе Илией Топурией и временным обладателем титула Джастином Гейджи, который возглавит турнир UFC Freedom 250.

«Думаю, никого не удивлю, если скажу, что ставлю на Илию Топурию. Он действует хирургически точно, очень расчётливо и обладает просто сумасшедшей мощью.

У Джастина тоже есть ударная мощь, он нокаутировал Дастина Порье, но разница в том, что мы регулярно видим подобное от Илии.

Он нокаутирует людей одного за другим. Макс Холлоуэй, Александр Волкановски, Чарльз Оливейра. И перед тем, как победить Оливейру, Чарльз попытался перевести его в партер, но уже через несколько секунд Илия сам удерживал его. А потом поднялся на ноги и отправил его в тяжёлый нокаут.

Джастин великолепен. Джастин потрясающий боец. Мы все его любим. Однако у Джастина за плечами очень много тяжёлых боёв. Он провёл пять раундов с Пэдди Пимблеттом и получил немало урона.

А Илии нужен всего один удар. И я думаю, что он попадёт этим ударом. Он вообще говорит, что сломает Джастину челюсть в первые 15 секунд. Кто знает, может быть, мы это и увидим.

Джастин Гейджи очень жёсткий парень. Никогда не знаешь, вдруг нас ждёт апсет. Это смешанные единоборства, такое происходит постоянно. Но если смотреть рационально, то ставить стоит на Илию Топурию», — приводит слова Биспинга San Luis Obispo Tribune.