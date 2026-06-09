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Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Махачевым и экс-футболистом Роберто Карлосом

Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Махачевым и экс-футболистом Роберто Карлосом
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе и член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов поделился в социальных сетях совместной фотографией с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым и легендарным бразильским футболистом Роберто Карлосом.

«Удар – 9, Сила – 9, Скорость – 9», — подписал фотографию Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29 побед и ни одного поражения.

Ислам Махачев является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе. За карьеру в смешанных единоборствах россиянин одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

Роберто Карлосу 53 года. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 2002 году, серебряным призёром чемпионата мира 1998 года. Также в активе бразильца две победы на Кубке Америки и бронза Олимпийских игр 1996 года. С мадридским «Реалом» Карлос четыре раз становился чемпионом Испании.

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