Тренер Усмана Нурмагомедова высказался о будущем бойца в PFL

Тренер чемпиона PFL в лёгком весе Усмана Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что решение россиянина продолжить карьеру в PFL не будет для него плохим. По словам специалиста, лига движется в правильном направлении и создаёт звёзд.

«PFL делает огромные шаги в правильном направлении. Они отказались от турнирной структуры (системы Гран‑при), что было блестящим решением. И теперь сосредоточены на создании звёзд, таких как Усман. Так что для Усмана не будет плохим решением остаться после истечения срока его действующего контракта. Прямо сейчас у него всё связано с PFL. Возможности можно будет рассматривать после того, как он выполнит обязательства», — приводит слова Мендеса «Матч ТВ».