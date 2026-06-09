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Мэтт Браун: Перейра не станет величайшим бойцом в истории даже с третьим поясом UFC

Мэтт Браун: Перейра не станет величайшим бойцом в истории даже с третьим поясом UFC
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Ветеран ММА американец Мэтт Браун раскритиковал заявления президента UFC Даны Уайта, который заявил, что Алекс Перейра станет величайшим бойцом всех времён в случае победы над Сирилем Ганом.

«Это чистой воды промоутерская болтовня. Дана говорит ровно то, что должен говорить, чтобы продать билеты и трансляцию. Ни один адекватный человек на это не купится. Ну, может, какой-нибудь оголтелый бразильский фанат Перейры, который включает UFC раз в год, и поверит. Но любой, кто хоть немного разбирается в ММА, лишь посмеётся над этим. Люди путают понятия «самый титулованный» и «величайший». Если Алекс выиграет, он станет уникальным коллекционером поясов, тут спору нет.

Но это история как с Флойдом Мейвезером — он самый богатый и успешный, однако ни один серьёзный историк бокса не поставит его на первое место в списке лучших за все времена. Перейра пришёл в UFC с рекордом 3-1, провёл горстку боёв и прыгает по весам. Как его можно сравнивать с Джонсом или Жоржем Сент-Пьером, которые годами зачищали свои дивизионы и уничтожали легенд одну за другой?» — приводит слова Брауна MMA Fighting.

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