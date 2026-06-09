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Шлеменко: мне UFC не нужен. Хочу развивать наш российский бренд

Шлеменко: мне UFC не нужен. Хочу развивать наш российский бренд
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что не заинтересован в выступлениях в UFC и предпочитает развивать российские промоушены.

«Мне UFC не нужен. Мне приятно выступать здесь. Я не стремлюсь туда. Хочу развиваться здесь, хочу развивать наш российский бренд. Хочу, чтобы мы были впереди планеты всей. Пускай кто-то посмеётся, обвинит меня в квасном патриотизме. Но я говорю это от души. Я люблю свою страну.

В последнее время турниры UFC стали для меня менее интересны. Они поменяли концепцию развития. Перестали вкладываться в звёзд, в раскрутку новых звёзд. Просто штампуют турниры. Зачастую ты не понимаешь, кто там дерётся. Конвейерная система. Я слежу в UFC за нашими бойцами», — приводит слова Шлеменко MMA.Metaratings.

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